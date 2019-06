Ufficiale: Ravenna, Salvatore Papa rinnova per due anni

Il Ravenna, tramite il suo sito ufficiale, ha annunciato il rinnovo del centrocampista Salvatore Papa, che prolunga per due ulteriori stagioni.

L’estate giallorossa prosegue con un altro rinnovo importantissimo: quello di Salvatore Papa. Il perno del centrocampo del Ravenna FC ha firmato per altre due stagioni.

Salvatore, classe ’90 era stato il primo acquisto della stagione 17/18 nell’ottica di rinforzare la squadra per il ritorno tra i professionisti, diventato subito elemento imprescindibile del centrocampo sia di Antonioli, che di Foschi, in queste due stagioni ha totalizzato 70 presenze condite da 7 reti. Curiosamente in entrambe le annate ha battezzato con un goal la prima uscita stagionale di Coppa Italia (contro il Santarcangelo nella s.s 17/18 e contro il Rimini nella s.s. 18/19), l’augurio dei tifosi e di tutta la società è che, anche in questo caso, non ci sia il due senza il tre!

“Ho sempre detto che la mia priorità era di rimanere a Ravenna, era l’obbiettivo anche della società ed abbiamo trovato un accordo che mi terrà in giallorosso per altre due stagioni. Ovviamente non posso che essere felicissimo di questo. Pensando all’anno prossimo, si riparte con lo stesso spirito combattivo della scorsa stagione, l’augurio sia a livello di collettivo che personale è quello di ripetere quanto di buono fatto in questo campionato, sappiamo che non sarà facile ma ci faremo trovare preparati!”.

Foto Sito Ufficiale Ravenna