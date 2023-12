Ravaglia: “Sono senza parole. Il rigore parato a Lautaro lo riguarderò anche nel pullman”

Federico Ravaglia, portiere del Bologna, ha parlato a Sky dopo la vittoria sull’Inter in Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Sono contentissimo per questo risultato, ci abbiamo creduto fino all’ultimo. Non ho veramente parole. Ogni volta che entro a San Siro rimango ammaliato. Il rigore è stata una scarica di adrenalina pazzesca, non vedevo l’ora che l’arbitro fischiasse la fine. Il rigore? Appena l’arbitro ha fischiato, mi sono subito detto “lo paro”. Anche in pullman me lo riguarderò. Tutti siamo coinvolti e ci alleniamo al massimo. Quando quest’anno ho deciso di rimanere come secondo, ho sempre cercato di farmi trovare pronto. Ho lavorato tanto ed è andata bene”.

Foto: twitter Frosinone