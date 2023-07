Raúl allenerà il Real assieme ad Ancelotti nei 10 giorni di pre-ritiro

La prima squadra del Real Madrid e la seconda squadra giovanile del Castilla si alleneranno insieme nel pre-ritiro stagionale sotto gli ordini dei due allenatori: Carlo Ancelotti e Raúl González Blanco. L’intesa tra i due tecnici è totale e assoluta. Litaliano conta su Raúl quotidianamente, quando si tratta di programmare il lavoro, conoscere la forma dei giovani e altri tipi di decisioni. Ora, e per dieci giorni, condivideranno incontri in ufficio e allenamenti in campo. Ne comunica tutti i dettagli il quotidiano spagnolo Marca. Il centro sportivo di Valdebebas tornerà in attività la prossima settimana. Carlo Ancelotti e il suo staff tecnico saranno visti alla Ciudad Deportiva lunedì prossimo. Insieme a loro, nove giocatori della prima squadra termineranno il loro periodo di vacanza per iniziare a prepararsi alle sfide della nuova stagione, ma lo faranno con l’aiuto di Castilla.

La grande sorpresa che porterà l’inizio dei lavori è che insieme all’allenatore italiano, a calpestare l’erba, ci sarà Raúl González. L’assenza di tutti i giocatori della prima squadra che hanno giocato le partite con le loro nazionali a giugno lascia la prima squadra bianca quasi senza truppe. Di fronte a questa situazione, il Real Madrid ha deciso che la prima squadra del Real Madrid e i giocatori disponibili del Castilla lavorino insieme, con Ancelotti e Raúl incaricati della formazione. L’inizio della stagione per la prima filiale è anche fortemente condizionato dalla presenza di nazionali di categorie inferiori nelle rispettive squadre, a cui vanno aggiunti giocatori che lasceranno l’entità madrilena dopo aver coperto il loro tempo al Castilla, come Questi potrebbero essere i casi di Arribas (in trattativa con Almería), Dotor, Álvaro Martín… a cui vanno aggiunti quelli che devono cercare una destinazione. In questo modo, e fino a quando la prima squadra non andrà a Los Angeles, per il ritor vero e proprio, Real Madrid e Castilla condivideranno gli allenamenti a Valdebebas. Il 20 è previsto l’ingresso del resto dei giocatori e anche i brasiliani lo faranno direttamente negli Stati Uniti.

Foto: raul sito ufficiale real