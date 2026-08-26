Ratkov-Romagnoli-Lazzari (e non solo). Le uscite della Lazio

27/08/2026 | 00:02:29

La Lazio ha chiuso i tre colpi che cercava per ogni reparto, adesso si dedicherà alle cessioni. Ieri vi abbiamo parlato in esclusiva di Ratkov in direzione Siviglia, la trattativa non è chiusa ma molto aperta. E la Lazio ha chiesto almeno un prestito oneroso se proprio non sarà possibile garantire l’obbligo. Quanto a Romagnoli, l’Atalanta lo ha bloccato da tempo ma deve decidere se uscire allo scoperto per chiudere l’operazione, fin qui non l’ha fatto ma ci sono ancora sei giorni di tempo. Per Lazzari c’è stato un nuovo sondaggio del Monza e uno del Cagliari, ma il calciatore deve sciogliere le riserve. Da seguire le evoluzioni relative a Luca Pellegrini: la Lazio ha tre terzini sinistri e se per Tavares non si arrivasse a una soluzione…

Foto: Instagram Ratkov