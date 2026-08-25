Esclusiva: Ratkov, sondaggi dalla Liga. C’è anche il Siviglia

25/08/2026 | 13:50:05

Petar Ratkov potrebbe lasciare la Lazio nell’ultima settimana di mercato. Vi avevamo parlato del Southampton che avrebbe presentato una proposta superiore ai 10 milioni più eventuali bonus, ma l’attaccante serbo classe 2003 ha detto no. La novità è che ci sono stati sondaggi da parte di qualche club della Liga, anche il Siviglia ha chiesto informazioni. Vedremo se la pista spagnola diventerà concreta nelle prossime ore.

Foto: Instagram Ratkov