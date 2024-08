Ratcliffe: “Un miliardo per ristrutturare Old Trafford”

Durante l’intervista concessa a Sky Sports UK, Sir Jim Ratcliffe ha spiegato che si punterà più sulla rimodernizzazione di Old Trafford e non sulla costruzione di un nuovo impianto. Sulla scia di quanto fatt a Madrid con il Santiago Bernabeu: “Metteremo insieme una piccola task force composta da persone che hanno opinioni utili e esploreremo se ha senso un progetto più grande”, ha spiegato Ratcliffe. Proseguendo: “Da quello che abbiamo visto dello stadio finora, c’è davvero un buon motivo per ristrutturare Old Trafford, probabilmente a un costo di circa 1 miliardo, o qualcosa del genere. Si finisce con un grande stadio, probabilmente con 80 o 90.000 posti”, ha ammesso.

“Non è perfetto perché si sta modificando uno stadio – ha proseguito l’azionista – che è situato proprio accanto a una linea ferroviaria e cose del genere, quindi non è un mondo ideale. Ma si finisce con una soluzione molto buona. Il Manchester United ha bisogno di uno stadio degno di uno dei club più grandi del mondo e al momento, non lo è”. Quanto alla possibilità di erigere un nuovo impianto invece Ratcliffe vorrebbe un nuovo “stadio del nord”. Per rivitalizzare l’area della città: “Si potrebbe giocare la finale della FA Cup e non sarebbe tutto centrato intorno al sud dell’Inghilterra. In un mondo ideale, assolutamente, è lì che vorrei essere, ma bisogna essere pratici nella vita”.

Foto: sito United