Ratcliffe: “Non sono qui per fare soldi, voglio vedere tornare a vincere lo United”

Durante l’intervista concessa ai canali ufficiali del club, il patron del Manchester United, Jim Ratcliffe, ha così parlato: “Non sono affatto interessato agli aspetti finanziari di questo investimento, davvero, perché guadagno abbastanza soldi con la chimica, il petrolio e la benzina. Questo non è un investimento finanziario. È perché mi interessa vedere il Manchester United vincere ancora. Non ha vinto negli ultimi 11 anni, ma deve tornare al punto in cui debba essere al top”.

Foto: sito United