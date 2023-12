I fratelli Glazer accolgono Ratcliffe allo United: “INEOS porterà un grande impegno finanziario”

Il Manchester United accoglie nel club il miliardario Jim Ratcliffe, dopo tredici mesi di trattativa. Negli scorsi minuti il club ha annunciato l’ingresso del patron di Ineos nel club, con l’acquisto del 25% delle azioni della società. A commentare il passaggio di consegna ci hanno pensato anche Avram e Joel Glazer, i fratelli che hanno ereditato il club dal padre Malcolm.”Siamo lieti di aver concordato questo accordo con Sir Jim Ratcliffe e INEOS. Nell’ambito della revisione strategica che abbiamo annunciato a novembre 2022, ci siamo impegnati a esaminare una varietà di alternative per contribuire a migliorare il Manchester United, con un concentrarci sul raggiungimento del successo per i nostri team maschili, femminili e dell’Academy. Sir Jim e INEOS apportano al Club una vasta esperienza commerciale e un significativo impegno finanziario. E, attraverso INEOS Sport, il Manchester United avrà accesso a professionisti esperti e ad alte prestazioni, esperti nella creazione e nella guida di élite squadre sia dentro che fuori dal gioco. Il Manchester United ha persone di talento in tutto il club e il nostro desiderio è quello di migliorare sempre ad ogni livello per aiutare i nostri grandi tifosi ad avere più successo in futuro”.

Foto: sito United