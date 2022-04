Ratcliffe conferma: “Vogliamo il Chelsea, ma non lasciamo il Nizza”

Il boss del colosso chimico Ineos, Jim Ratcliffe (già proprietario del Nizza) conferma l’offerta per acquistare il Chelsea da Roman Abramovich. Ecco quanto dichiarato e ripreso dal Wall Street Journal: “Il gruppo Ineos conferma di aver fatto un’offerta per l’acquisizione del club del Chelsea. Non sappiamo per il momento se riusciremo nel nostro approccio, ma vogliamo rassicurare tutti coloro che sono coinvolti nel Nizza: questo non sminuisce il nostro impegno per la ‘Palestra’ (nomignolo con cui viene chiamata la squadra rossonera, ndr)“.

Foto: Twitter Chelsea