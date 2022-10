Rastelli torna ad Avellino: dalla sorpresa di lunedì ai dettagli dell’accordo. I retroscena

Era tutto vero. L’Avellino aveva pensato a Massimo Rastelli già da lunedì scorso, come anticipato, alla vigilia della trasferta di Viterbo poi finita male con l’interregno di Raffaele Biancolino. I contatti c’erano stati già prima, non avrebbero certo aspettato la partita di Viterbo per parlare con quello che è stato il grande protagonista di una promozione in B e di un altro salto sfiorato l’anno dopo. Soltanto che Rastelli aveva chiesto garanzie, un contratto di un anno e mezzo con rinnovo ulteriore legato ai risultati. E l’incontro di ieri sera ad Avellino, programmato lunedì scorso, ha portato all’intesa con il patron D’Agostino, all’interno di un colloquio con il direttore sportivo De Vito. Ecco perché oggi Rastelli, dopo aver raggiunto tutti gli accordi con il nuovo club per un ritorno al passato, risolverà il contratto con il Pordenone. E poi potrà avere inizio la sua nuova avventura in Irpinia, dalle indiscrezioni a sorpresa di lunedì alla definizione in poco più di 48 ore. Confermiamo anche i contatti con Brocchi, anticipati nella giornata di ieri, ma poi l’Avellino ha deciso di approfondire con Rastelli. Nella speranza di risollevare una situazione già molto delicata.

