Rastelli difende Gattuso: “Non è facile giocare ogni 3 giorni e senza tre quarti dell’attacco”

L’ex allenatore tra le altre di Avellino e Cagliari, Massimo Rastelli, ha parlato così a Canale 21 della gara deludente del Napoli contro il Torino:

“Le motivazioni di una prova del genere possono essere diverse. La squadra credo sia arrivata al limite alla gara, l’ha detto anche Gattuso, credo anche mentalmente. Non è facile giocare ogni 3 giorni ed ha affrontato le ultime gare senza tre quarti dell’attacco. Significa che le alternative non sono state all’altezza.

Giocate individuali? Sì, anche in un contesto tattico poi sono le individualità che danno valore al gioco. Il Napoli non ha trovato fraseggio, velocità di gioco tra le linee”.

Foto: sito ufficiale Cremonese