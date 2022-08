Raspadori vuole il Napoli a ogni costo. Cronaca e retroscena della giornata

Un incontro che vi avevamo anticipato stamattina, quello per Giacomo Raspadori al Napoli. Nel ritiro azzurro si sono presentati Giovanni Carnevali e Giovanni Rossi, rispettivamente amministratore delegato e direttore sportivo del Sassuolo. Il Sassuolo ha chiesto 35 milioni di base fissa più 3 o 4 milioni di bonus per sfiorare quota 40, una caratteristica del club che non fa sconti quando bisogna cedere. Il Napoli tra base fissa e bonus ha leggermente sfondato quota 30, sulla modalità di pagamento non sarebbe stato un problema. Raspadori vuole il Napoli a ogni costo, si sarebbe aspettato il via libera già oggi, in questo momento non intende…

Foto: facebook Sassuolo