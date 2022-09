Raspadori: “Vittoria che ci voleva. Il gol? Bonucci pochi minuti prima mi aveva indicato quella giocata”

Giacomo Raspadori, attaccante dell’Italia, ha parlato dopo la vittoria, grazie a un suo gol, contro l’Inghilterra.

Queste le sue parole alla Rai: “La cosa più bella del gol è che Bonucci mi aveva preso per chiamarmi quella giocata, pochi secondi dopo l’abbiamo fatta. Ho avuto la palla giusta, è stata una bella azione e un bel gol. Abbiamo fatto una grandissima prestazione, una partita offensiva, ci siamo sacrificati. Ottima prestazione e ancor meglio per il risultato. Avevamo bisogno di una vittoria del genere, in uno stadio così, contro una grande squadra. Abbiamo dimostrato di avere l’ambizione di tornare ad essere quelli che sappiamo di essere”.

Foto: Instagram personale