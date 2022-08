Raspadori titolare come Kostic in attesa del via libera

Giacomo Raspadori titolare in Coppa Italia nel derby contro il Modena. È la scelta del Sassuolo, più o meno sulla linea di quanto fatto in passato con gli uomini mercato. Ognuno decide come ritiene: il Verona ha risparmiato Simeone e ha fatto giocare Ilic. L’Eintracht ha utilizzato Kostic contro il Bayern, malgrado il serbo fosse un promesso sposo della Juve. E la stessa cosa sta facendo il Sassuolo, ma Raspadori ha scelto il Napoli, ieri sera i club hanno raggiunto un’intesa di massima solo da formalizzare. Insomma, si tratta di aspettare il via libera.

Foto: FB Sassuolo