Raspadori: “Sto cercando di ritagliarmi uno spazio lavorando al massimo. Sottostimato? Assolutamente no”

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli e della Nazionale Italiana, ha parlato in conferenza stampa da Iserlohn in vista della partita di giovedì contro la Spagna di De La Fuente. Ecco le sue parole:

“Sto cercando di ritagliarmi uno spazio lavorando al massimo, come sempre. Ognuno deve cercare di mettere in difficoltà mister nelle scelte. E’ giusto concentrarsi sul far gruppo, stiamo trascorrendo davvero dei bei momenti insieme. Stiamo bene insieme, vogliamo essere uniti e in questo momento niente studio, sono totalmente focalizzato sull’Europeo. Centravanti di struttura? Non credo sia un requisito fondamentale anche se a volte può essere un valore aggiunto per giocare qualche palla più alta, qualche cross, ma credo che in un contesto di gioco organizzato si possa benissimo avere un attaccante che si tira fuori per liberare gli spazi”. Poi prosegue: “L’obiettivo principale è avere una identità che ognuno dei ventisei giocatori sia in grado di riconoscere così da portarla in campo. Io sottostimato? Assolutamente no, sono all’interno di un gruppo di giocatori fortissimi e mi sto giocando un Europeo. Sicuramente non ho avuto nell’ultimo anno la continuità che mi avrebbe portato più benefici anche a livello di numeri, ma sottostimato no”.

Foto: instagram Azzurri