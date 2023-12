L’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni di DAZN in vista della sfida esterna contro la Juventus: “La continuità passa dagli allenamenti. I risultati si conquistano nel quotidiano, dobbiamo farlo come singoli e come gruppo. Come si vince allo Stadium? Con una prestazione di gruppo: se saremo un pugno unito, avremo modo di fare il nostro dovere”.

Foto: Instagram Napoli