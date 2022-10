Raspadori: “Sarà una gara intensa. Osimhen? Più siamo meglio è. Ci sono tante partite da affrontare”

A 24 ore dalla sfida casalinga contro l’Ajax, davanti al proprio pubblico, l’attaccante del Napoli Jack Raspadori parla in conferenza stampa: “Dovremo cercare lo stesso approccio di Amsterdam. Sarà una partita intensa come lo è stata anche là. Vogliamo fare una partita propositiva”. Sul ritorno di Osimhen: “Ci sono molte partite e non mancheranno occasioni per scendere in campo. Essere in tanti ci porta ad alzare il livello di ognuno di noi. Dobbiampo continuare con questa mentalità, vogliamo sacrificarci l’uno per l’altro e tutto passa attraverso l’allenamento quotidiano e il recupero. Quello che vogliamo è affrontare ogni allenamento e ogni partita con questa qualità, senza mai pensare di essere arrivati al massimo”.

Foto: instagram Raspadori