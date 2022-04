Raspadori, presente e futuro: è il primo italiano nato negli anni 2000 ad andare in doppia cifra

Il suo gol (di pregevolissima fattura, anche grazie alla qualitativa combinazione nello stretto che l’ha generato) non ha permesso al Sassuolo di strappare punti contro la Juventus, ma Giacomo Raspadori – dopo la partita giocata ieri – ha comunque un sottile motivo per sorridere: come riferito da Opta, il giovane attaccante è diventato il primo italiano nato negli anni 2000 ad andare in doppia cifra in un singolo torneo di Serie A.

Foto: Twitter Azzurri