Raspadori: “Possiamo e dobbiamo dare continuità a un ciclo vincente”

Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro della Nazionale. Ecco le sue parole: “Possiamo e dobbiamo dare continuità a un ciclo vincente, con qualche delusione… Il talento c’è, la voglia di mettersi in gioco c’è, sta a noi fare il nostro meglio nei club per esprimerci al meglio nella Nazionale. Sicuramente oltre ad avere vissuto i due momenti contrastanti: all’apice della felicità per l’Europeo e la delusione di non andare al Mondiale. In mezzo c’è tanta esperienza, molte gare giocate, situazioni positive e negative da cui imparare. All’interno del gruppo ci sono grandi persone, per noi più giovani sono spunti, valori che ci portiamo dietro”.

Foto: Raspadori Twitter Azzurri