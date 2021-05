Raspadori, la Nazionale può attendere. Nel presente l’appuntamento con gli Europei Under 21

Giacomo Raspadori non è rientrato alla fine nei 28 convocati da Roberto Mancini, ma l’attaccante del Sassuolo ha convinto proprio tutti in questa stagione. Intanto Raspadori sarà utile a Nicolato per gli Europei Under 21 partendo dal quarto di finale contro il Portogallo. Per la Nazionale maggiore c’è tempo, il suo futuroè tutto da scrivere, ma continuando così la convocazione verrà di conseguenza.

Foto: Facebook Sassuolo