Raspadori: “Io per natura mi sento attaccante”

Giacomo Raspadori è intervenuto durante la conferenza stampa della Nazionale. Ecco le sue parole: “Io per natura mi sento attaccante, preferisco rimanere nelle zone centrali del campo. Per caratteristiche mi sto adattando a diversi ruoli e penso di poterlo fare. Mi sento più a mio agio in mezzo al campo, poi se partirò da esterno oppure più arretrato riuscirò comunque ad arrivare nelle zone dove essere determinante”.

Foto: Instagram Raspadori