Raspadori: “Il mio segreto è l’equilibrio. De Zerbi mi ha valorizzato. Mancini mi ha fatto sentire subito parte del gruppo”

Intervenuto in conferenza stampa, Giacomo Raspadori ha parlato dell’ottavo di finale contro l’Austria: “Dobbiamo dare continuità di risultati, di attegiamento, di entusiasmo, per arrivare dove vogliamo arrivare. Siamo contenti ma non per chi affrontiamo. Siamo contenti perché siamo passati, abbiamo fatto un grande girone. Ma l’Austria è una squadra organizzata, ci dobbiamo concentrare su di noi. L’Italia è una favola? Anche la mia lo è: la mia forza in questo è stata quella di avere equilibrio prima. Sono stato lo stesso ragazzo di prima. E’ questa la cosa più importante di quello che mi accade: l’equilibrio, la gestione delle emozioni. Sono consapevole che è un punto di partenza, non di arrivo. La mattina qui studio e il pomeriggio gioco alla Playstation”.

Su Mancini: “Mi sono sentito subito parte del gruppo, Mancini ci tratta tutti allo stesso modo. Sono stato io che fino a qualche mese fa vedevo questi come idoli e ora ci sono insieme: è stato più difficile per me che per gli altri inserirsi, mi hanno integrato e accolto benissimo. Il primo pensiero sulla convocazione? E’ stato ‘lo sto facendo veramente’? Però affronto tutto con equilibrio. Mi sentivo pronto, al posto giusto. E’ stato ancora più bello, quando ti senti consapevole te la godi”.

Sul ruolo: “De Zerbi ha valorizzato le mie caratteristiche, qui in Nazionale il gioco è simile a quello fatto in questi tre anni con De Zerbi. Si gioca molto con la palla, c’è movimento, non ci sono grandi punti di riferimento. Il fatto che io sia qui è perché le mie caratteristiche del gioco e dei miei compagni possono andare d’accordo e dare qualche visione diversa, qualche modo diverso e soluzione in più”.

Foto: Twitter Vivo Azzurro