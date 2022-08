Alessio Dionisi non si affiderà a Giacomo Raspadori con la Juventus. Infatti, il numero 18 del Sassuolo si siederà in panchina nella sfida tra Juventus e Sassuolo all’Allianz Stadium. Come vi avevamo anticipato, malgrado i depistaggi, la trattativa per il trasferimento di Raspadori al Napoli ripartirà domani con possibilità sempre più alte di arrivare alla definizione.

Foto: Twitter Azzurri