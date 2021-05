Raspadori: “Emozione fortissima la fascia da capitano del Sassuolo e la convocazione con l’Italia”

Una seconda parte di stagione sorprendente per Giacomo Raspadori. Il giovane attaccante del Sassuolo si è messo in mostra in questo finale di campionato conquistando la convocazione del ct Mancini. A margine dell’evento Generazione S, il classe 2000 è intervenuto in conferenza stampa. “La fascia di capitano del Sassuolo e poi la Nazionale? Sicuramente è stata un’emozione fortissima, devo ancora entrare nell’ottica di quello che sto vivendo. Ringrazio il capitano e chi mi ha dato questa possibilità, di rappresentare questi colori che ormai sono parte di me. La Nazionale? Una cosa grandissima, faccio fatica a capire cosa è successo. E’ il coronamento di un sogno mio ma anche dell’ambiente neroverde che ha sempre creduto nei giovani e ha dimostrato quei valori che hanno aiutato me e tanti ragazzi. E’ una cosa che voglio condividere sempre con tutti”.

FOTO: Facebook Sassuolo