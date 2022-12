Raspadori dopo il ko: “Mancata ferocia e pulizia. Nuovo ruolo? C’è sempre da imparare”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori, ha così commentato la sconfitta per 4-1 contro il Lille: “Il dispiacere è tanto, c’erano tante persone, non siamo riusciti a dargli una gioia. Non siamo scesi in campo come dobbiamo e con le qualità per farlo. Dobbiamo lavorare come stiamo facendo in allenamento, con entusiasmo e intensità. Ci sono stati tanti errori tecnici, ritardo quando andavamo in pressione. Mancata ferocia e pulizia. Abbiamo fatto anche tante cose giuste, bisogna analizzare cosa abbiamo fatto bene e quelle meno, per poi ripartire”.

Poi ha proseguito parlando della prossima sfida contro l’Inter: “Se manteniamo quest’intensità in allenamento, lavorando sul dettaglio, riusciremo a tornare quando ripartirà il campionato e fare quanto abbiamo messo in campo fino a ora. L’entusiasmo c’è, le partite si giocano per vincere”.

E sul ruolo: “Dal punto di vista personale, perché ricoprire più ruoli e sperimentare qualcosa di diverso. C’è sempre da imparare, sono giovane anche se a 22 anni non si è poi così giovani nel calcio. Bisogna mettere in condizione i compagni per esprimersi al meglio. Io ci credo pienamente, ci sono delle cose in cui devo migliorare e magari entrare bene nei meccanismi”.

