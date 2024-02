Raspadori: “Delusione tremenda, siamo arrabbiati. Champions? Ci proveremo fino all’ultima giornata”

Giacomo Raspadori ha parlato a Sky dopo il deludente pareggio del Napoli a Cagliari, arrivato al 96′.

Queste le sue parole: “La delusione è tanta, questa era una partita preparata e fatta bene. C’è rabbia per non averla chiusa. Al di là del gol subito alla fine che ci fa arrabbiare, non siamo riusciti a raddoppiare e chiuderla”.

Sul periodo complicato del Napoli: “Credo che la nostra testa debba ragionare pensando che si può sempre fare meglio. Abbiamo delle difficoltà e non stiamo facendo quello che dovremmo. Questo non è il nostro massimo, possiamo e dobbiamo dare di più senza farci prendere dai pensieri negativi”

Sulla distanza dalla Champions: “Il margine è ampio, ma finché ci sarà un solo secondo per provarci noi ce la metteremo tutta”.

Sul gioco che vuole proporre Calzona: “Chiunque ha la fortuna di far parte di questo club è consapevole che si deve esprimere un calcio corale, di alto livello. Oggi ci sono delle difficoltà, ma stiamo lavorando soprattutto sull’ordine difensivo. Una volta sistemato, potremmo tornare anche a proporre meglio il nostro gioco offensivo. Per me esiste solo la strada del lavoro per riuscire a raggiungere gli obiettivi”.

Ancora sulle difficoltà del Napoli: “A livello mentale siamo un po’ contratti, è normale perché quando le cose vanno bene è più semplice lavorare. La volontà è quella di provare a fare del nostro meglio”.

Foto: twitter Napoli