Raspadori: “Avevo grande voglia di venire a Napoli. Champions? Da brividi”

Intervenuto in conferenza stampa per presentarsi ai media e ai suoi nuovi tifosi, il centravanti del Napoli, Giacomo Raspadori, ha parlato della sua nuova avventura ai piedi del Vesuvio: “Da parte mia c’è stata grande voglia di indossare questa maglia, pensavo fosse il momento giusto per dare seguito alla mia ambizione e alla mia voglia di crescere e migliorare. Napoli era quello che volevo, quello che sentivo dentro di me. Mi hanno voluto tanto e questo mi ha spinto ulteriormente a venire qui. Giocare la Champions League è da brividi con il Napoli, penso sia il sogno da bambino di chi come me è molto ambizioso””.

Foto: Instagram Napoli