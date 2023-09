Raspadori: “Abbiamo regalato un tempo al Genoa. Ci prendiamo un punto quando la gara sembrava compromessa”

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ha parlato a Sky dopo il pareggio con il Genoa.

Queste le sue parole: “Non ho il sorriso perché abbiamo regalato un tempo al Genoa, potevamo essere più brillanti e cercare le linee di passaggio in modo più veloce. C’è stata una reazione ma la partita poteva essere approcciata in maniera diversa. Prendiamo ciò che c’è di positivo, l’aver ripreso una gara che sembrava buttata via nel primo tempo, cercando di resettare”.

Ti senti un centravanti di ruolo? “Sono cresciuto da attaccante centrale nel settore giovanile, è la posizione che ho sempre privilegiato. Lì mi sento naturale, però ho ricoperto anche altri ruoli. Mi metto a disposizione in base alle esigenze della squadra”.

Contento per il gol di Frattesi nel derbyi? “Sono molto felice per Frattesi, gli voglio bene perché è un grande calciatore ma anche un bravissimo ragazzo. Sta dimostrando tutto il suo valore, sia nel club che in Nazionale, si merita tanti momenti come questi”.

Foto: sito Napoli