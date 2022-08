RASMUS HØJLUND, UN NUOVO GIOIELLO ALLA CORTE DI GASPERINI

Gian Piero Gasperini è stato accontentato, il rinforzo offensivo tanto richiesto dal mister durante la sessione estiva è in arrivo. La dirigenza bergamasca ha investito ben 17 milioni di euro per garantirsi il talento di Rasmus Højlund, centravanti danese che sta incantando con la maglia dello Sturm Graz e da giugno nel giro dell’under-21 danese.

Mancino, istinto killer e grande stazza fisica con i suoi 192 cm che però riesce a gestire con grande naturalezza. Atletico, ma anche leggero e tecnico, sa saltare l’uomo sia in velocità che in dribbling. Ama svariare su tutto il fronte per crearsi delle situazioni di uno contro uno in cui sfruttare la propria fisicità e battere il diretto avversario. Allo stesso tempo sa giocare spalle alla porta mettendosi in luce per un passaggio e giocare di sponda.

Rasmus Winther Højlund è nato il 4 febbraio 2003 a Copenaghen, in Danimarca. Rasmus ha il calcio nel DNA: papà Anders ha giocato negli anni ’90 e anche i fratelli Emil ed Oscar fanno parte del settore giovanile del FC Copenhagen, dove è cresciuto anche Rasmus e dove ha fatto anche il suo debutto da professionista.

Dopo 32 presenze con la maglia del Copenhagen, la maggior parte delle quali dalla panchina, con 5 goal, ha optato per provare a ritagliarsi maggiore spazio altrove.

Scelta che lo ha portato in Austria, allo Sturm Graz, che lo scorso gennaio era a caccia di un attaccante di prospettiva per sostituire Kelvin Yeboah, attaccante italiano classe 2000 passato al Genoa. Da lì l’esplosione: 6 reti nelle prime 13 partite. Anche in questo avvio di stagione i numeri non sono da meno, altre 6 reti ma in sole 8 presenze tra campionato, coppa nazionale e qualificazione alla fase a gironi di Champions League.

Numeri che non hanno lasciato indifferente l’Atalanta che ha sborsato ben 17 milioni per portarlo a Bergamo. E Chissà se Højlund non ripaghi la fiducia spiccando definitivamente il volo in Serie A, confermando il paragone con Erling Haaland…

