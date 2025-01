Rashford smentisce le voci che lo vorrebbero in Arabia: “Scritte un sacco di falsità, la situazione sta diventando ridicola”

Marcus Rashford è ormai da settimana al centro dell’attenzione dei media per la sua annosa situazione con lo United. Il tecnico Amorim ha più volte rinunciato alla convocazione dell’attaccante inglese, generando discussioni riguardanti sul suo rendimento e futuro ai Red Devils. Nelle ultime ore, alcuni media britannici hanno parlato di un fantomatico accordo tra il classe ’97 e un’agenzia sportiva, per una potenziale partenza per l’Arabia Saudita. Nel pomeriggio è giunta prontamente la replica del diretto interessato, che ha smentito le voci tramite il suo profilo Instagram. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

“Sono state scritte un sacco di storie false nelle ultime settimane, ma ragazzi, la situazione sta diventando ridicola: non ho mai incontrato un’agenzia e non ho intenzione di farlo.”

Foto: Instagram Manchester United