Rashford, ore decisive: il Milan spera ancora

Il Milan vuole regalare rinforzi a Sergio Conceicao. E nel mirino dei rossoneri ci sono due calciatori inglese: Marcus Rashford e Kyle Walker. Due ipotesi molto interessanti ma non possono arrivare insieme: per regolamento, si può tesserare soltanto un giocatore britannico, oltre ai due visti per calciatori extracomunitari, già utilizzati per Emerson Royal e Pavlovic. Il Milan non ha mollato Walker, ma siamo fermi e il calciatore ha altre proposte. Per lo specialista dello United c’è concorrenza, ma i rossoneri non stanno mollando la presa e potrebbero arrivare novità nelle prossime 48 ore. I contatti stanno andando avanti, lo United lo ha già scaricato e il calciatore ha aperto alla soluzione rossonera ma c’è concorrenza. E il Milan spera ancora.

Foto: Instagram Manchester United