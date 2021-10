Rashford: “L’Atalanta è una squadra aggressiva e molto offensiva. Servirà massima attenzione”

In conferenza stampa, in casa Manchester United, ha parlato anche Marcus Rashord.

Queste le parole dell’attaccante dei Red Devils in vista della gara contro l’Atalanta: “Quando sei in un club come lo United può succedere di tutto. Basta perdere una partita e la pressione si alza, la critica ti assale. Con il Leicester abbiamo fatto un secondo tempo pessimo. Noi come giocatori dobbiamo pensare a cosa fare meglio, ne abbiamo parlato come gruppo. La partita successiva è sempre una grande occasione per noi”.

Reagire dopo la sconfitta: “Non solo quando c’è una sconfitta, ma è importante pure quando si vince, anzi forse di più ancora. Con il Leicester, e non parlo della difesa, forse eravamo un po’ troppo aperti. Ne hanno approfittato un po’, vogliamo mostrare quel che siamo capaci domani”.

Gli obiettivi: “Vogliamo alzare trofei, quando giochi in questo club non puoi fare altrimenti. Ora però pensiamo all’Atalanta, non guardiamo certo oltre. Hanno uno stile di gioco aggressivo, puntato sull’attacco, è una squadra che ci può creare dei problemi. Serve una partita intensa, è il tipo di prova che ci serve”.

Foto: Twitter United