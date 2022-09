Rashford ko, gioca Ronaldo? Ten Hag: “Vedremo, dovete attendere domani”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Sheriff, il tecnico del Manchester United, Erik Ten Hag ha annunciando il forfait di Marcus Rashford, alle prese con un problema muscolare. Al tecnico olandese è dunque stato chiesto se sarà Cristiano Ronaldo a scendere in campo, ma il tecnico dei Red Devils non si è voluto sbilanciare: “I tifosi moldavi dovranno attendere come gli inglesi. Vedremo domani se giocherà”.

Foto: Twitter Cristiano Ronaldo