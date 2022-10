Rashford festeggia i 100 gol con lo United: “Sono in questi club da quando avevo 7 anni. Traguardo straordinario”

Marcus Rashford ha festeggiato i 100 gol con la maglia del Manchester United. L’attaccante dei Red Devils, sui social, ha festeggiato questo traguardo con le seguenti parole: “100 gol per questo club speciale! Sono qui da quando avevo 7 anni e ho attraversato ogni singola fascia di età e giocato su ogni singolo campo, quindi voglio ringraziare tutto lo staff, la mia famiglia e i compagni di squadra che hanno contribuito a rendere possibile questo risultato”.

100 goals for this special club! I’ve been here since I was 7 years old and came through every single age group and played on every single pitch so I want to thanks all the staff, my family and team mates that have helped make this achievement possible 💯 pic.twitter.com/GRplZmcY4y

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) October 30, 2022