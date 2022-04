Rashford fa duecento in Premier League: è il più giovane di sempre dello United

Alle 13:30 il Manchester United scenderà in campo contro l’Everton, in quella che sarà la duecentesima presenza in Premier League per Marcus Rashford. Come reso noto da Opta, il classe ’97, con i suoi 24 anni and 160 giorni, diventerà il più giovane di sempre a raggiungere questo traguardo per i Red Devils, scalzando la detenzione del record dalle mani di Ryan Giggs (che ci arrivò a 24 anni e 295 giorni).

Foto: Twitter Rashford