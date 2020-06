Rashford è sicuro: “Dopo questo stop saremo più forti di prima”

La pausa forzata causata dal Coronavirus ha permesso ad alcuni calciatori di recuperare da alcuni problemi fisici. Fra di essi, Marcus Rashford, attaccante del Manchester United, che ha ammesso: “Penso che uscendo da questo stop ci troviamo in una posizione molto più forte di quella in cui eravamo prima. Penso che dobbiamo solo prendere ogni partita come viene e non mettere troppa pressione su di lui. Stiamo lavorando duramente in allenamento, e la squadra si sta consolidando con i giocatori che stanno tornando dagli infortuni.”

Foto: profilo Twitter personale Marcus Rashford