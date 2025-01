Rashford e il futuro: tra fiction, suggestioni, invenzioni e riflessioni di due club italiani

Marcus Rashford è un grande prospetto, lo dicono i suoi numeri con buona pace di chi non lo apprezza e non si capisce perché. Normale che, avendo rotto con il Manchester United, piaccia a tutti e che sia anche una questione di soldi considerato l’ingaggio. Le italiane in gara sono due, sul Como (notizia a pagamento, ovviamente non nostra) dobbiamo specificare che si tratta solo di una fiction. Neanche possiamo parlare di suggestione perché lo stesso club lombardo è caduto dalle nuvole. Il Milan ha studiato l’operazione, ha incontrato chi assiste Rashford, ma non sono stati fatti passi in avanti rispetto a ieri. Anzi, le riflessioni sono continuate e continueranno. Il discorso vale anche per la Juve, probabilmente il club in grado di fare uno scatto in più per Rashford se non fosse che i riflettori sono puntati su Kolo Muani e Zirkzee (oggi in quest’ordine, non soltanto alfabetico). E Marcus ovviamente valuterà proposte non soltanto dalla Serie A.

Foto: Instagram Manchester United