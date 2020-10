Rashford diventa membro dell’Ordine dell’Impero Britannico, arriva il premio dalla Regina Elisabetta

Marcus Rashford nell’Ordine dell’Impero Britannico. Il giovane attaccante del Manchester United è stato insignito dalla Regina Elisabetta del MBE (Member of the Order of the British Empire) dopo il servizio reso alla Nazione durante il lockdown in tempo di pandemia. Il 22enne è stato premiato per la sua battaglia al fianco dei bambini poveri durante l’emergenza Coronavirus dove ha spinto con il governo inglese per consegnare a tutti dei pasti caldi nelle scuole arrivando ad aiutare circa 2.6 milioni di ragazzini in difficoltà.“Sono onorato – ha dichiarato Rashford ai microfoni del club – Adesso voglio parlare direttamente con il Primo Ministro Boris Johnson, la mia missione è appena iniziata. Come giovane uomo di colore di Wythenshawe non avrei mai pensato che avrei ricevuto un MBE, figuriamoci a 22 anni. Questo è un momento molto speciale per me e la mia famiglia, ma in particolare per mia madre che è il vero destinatario del riconoscimento.”

Foto: twitter United