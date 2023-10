Rapina nella villa di Smalling a Roma. E’ la seconda volta, era accaduto anche nel 2021

Il difensore della Roma, Chris Smalling, è stato vittima di una rapina avvenuta nella sua casa in zona Tor Carbone a Roma. Il furto, con il bottino ancora da quantificare, è avvenuto ieri sera intorno alle 21, in casa non c’era nessuno. La polizia ha già avviato le indagini. I ladri sono entrati da una porta finestra, non sono riusciti a portare via la cassaforte ma hanno comunque portato via diversi oggetti di valore. Sarà lo stesso Smalling, che verrà ascoltato nelle prossime ore, a segnalare ogni bene mancante.

E’ la seconda volta che Smalling riceve una visita indesiderata a casa. Era già accaduto nel 2021, all’epoca però furono minacciati con pistola anche la moglie e il figlio, e il calciatore fu costretto ad aprire la cassaforte.

Foto: Instagram Smalling