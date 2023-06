Rapina nella villa di Kaio Jorge a Torino. Rubata l’auto, gioielli e abiti firmati dello juventino

Prosegue il momento sfortunato per l’attaccante brasiliano della Juventus, Kaio Jorge, Il giocatore, fermo da quasi un anno per un grave infortunio, ha subito una rapina nella sua villa a Torino. Come riporta La Stampa, una banda di ladri ha infatti fatto irruzione nella casa del brasiliano, riuscendo a rubare una Range Rover parcheggiata nel garage poi diversi capi di abbigliamento griffati, gioielli, orologi e altro per un valore complessivo di diverse migliaia di euro.

Sull’episodio indagano i Carabinieri.

Foto: twitter Juventus