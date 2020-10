Rapina nella villa di Cristiano Ronaldo, rubata una maglia autografata della Juve

Come raccolto da El diario de noticias Madeira, Cristiano Ronaldo ha ricevuto una piccola sorpresa in negativo dopo la gara contro la Spagna in amichevole. Secondo il quotidiano portoghese, dei ladri hanno rubato nella villa da sette piani della stella portoghese situata a Dona Amélia, a Funchal. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, il malvivente sarebbe entrato da una porta secondaria attraverso il garage rubando oggetti di poco valore tra cui una maglia autografata della Juventus per un valore di 200 euro.

Foto: twitter Juve