Rapina in casa di Zaccagni. Ladri in fuga con una refurtiva di 70mila euro

Spiacevole episodio per l’esterno della Lazio e della Nazionale, Mattia Zaccagni.

Come riporta La Repubblica, nella notte alcuni banditi si sono introdotti nell’abitazione del calciatore e delle moglie Chiara Nasti. La coppia e il figlio non erano nell’appartamento quando sconosciuti si sono introdotti nell’immobile in via della Camilluccia, nella zona di Ponte Milvio, a Roma. Secondo la denuncia fatta dal giocatore, la refurtiva della rapina sarebbe di circa 70 mila euro, tra gioielli e altri oggetti di valore portati via.

Foto: Instagram Zaccagni