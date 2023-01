Rapina in casa di Rincon: portato via un bottino di circa 100 mila euro

Periodo negativo per il centrocampista della Sampdoria, Tomas Rincon. “El General”, dopo l’espulsione contro il Napoli nell’ultima gara di campionato, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha subìto un furto nella sua casa genovese. Il bottino è ingente e si aggirerebbe intorno ai 100 mila euro. Oltre a una cifra importante in contanti che il giocatore teneva nella sua abitazione, sono stati asportati alcuni orologi di valore e vari gioielli.

Per fortuna, al momento della rapina, il calciatore e la sua famiglia non erano in casa. Sono in corso le indagini dei Carabinieri pere fare luce sull’accaduto e per provare a identificare i banditi.

Foto: Instagram Sampdoria