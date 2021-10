Rapina in casa di Lemina a Nizza: tre donne legate e imbavagliate. Ladri in fuga con un cospicuo bottino

All’interno dell’appartamento, riporta l’Equipe, i tre malviventi hanno minacciato tre donne che si trovavano lì prima di legarle. Tra queste, ci sarebbe anche la compagna del calciatore, la modella belga Fanny Neguesha. I ladri hanno poi fatto un giro in casa del nazionale gabonese che al momento dei fatti non era in casa poiché attualmente impegnato in Nazionale con il Gabon per le Qualificazioni ai Mondiali 2022.

I rapinatori sono fuggiti in seguito in possesso di gioielli di lusso, abbigliamento e articoli in pelle. Secondo i primi elementi dell’indagine, il danno è stimato in quasi 300.000 euro.