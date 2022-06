Rapina con sparatoria per Emerson Royal in Brasile: il calciatore è illeso

Il difensore del Tottenham, Emerson Royal è stato vittima di una rapina con sparatoria, all’esterno di un locale di San Paolo, in Brasile. Secondo O Liberal, il 23enne terzino brasiliano aveva appena lasciato una discoteca nella sua città natale di San Paolo intorno alle 3 del mattino e stava scattando foto con un agente di polizia fuori servizio quando un individuo gli ha puntato una pistola contro e lo ha intimato a consegnargli i suoi effetti personali e soldi. Secondo una prima ricostruzione, l’ufficiale avrebbe estratto la pistola e aperto il fuoco contro il ladro, con Royal che è riuscito a scappare e uscire illeso dallo scontro a fuoco.

Sarebbero 29 i colpi sparati contro l’aggressore, uno dei quali lo ha colpito alla schiena. Secondo il portale UOL, il malvivente è stato portato in un vicino ospedale ed è stato operato per rimuovere il proiettile e sarà arrestato. Il calciatore è stato in grado di recarsi alla stazione di polizia locale con suo padre e il suo manager per presentare una denuncia.

Foto: Twitter Tottenham