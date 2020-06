Rapina a Castillejo, fermati i due malviventi: avevano l’orologio da 80mila euro del calciatore

Sarebbero due uomini di 30 anni gli autori della rapina a Samu Castillejo. Nel pomeriggio odierno lo spagnolo si è presentato in questura per sporgere denuncia: agli agenti ha raccontato di essere stato sorpreso intorno alle 18 in piazza Principessa Clotilde, dove due uomini lo hanno minacciato con una pistola, facendosi consegnare l’orologio. Al termine, sono scappati a bordo di due diversi scooter. Poco dopo la descrizione dell’episodio, una pattuglia ha fermato i due uomini nei pressi dell’area di servizio Bettolle sull’A1. Decisivo il confronto tra l’orologio, dal valore di circa 80mila euro, descritto da Castillejo e quello trovato dalla polizia addosso ai rapinatori.

Foto: sito ufficiale Milan