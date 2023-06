Raphinha sul futuro: “Resterò al Barça, ho molti anni di contratto. E spero di realizzare i miei sogni”

Raphinha non ha alcuna intenzione di lasciare il Barcellona. La conferma arriva dallo stesso attaccante brasiliano che, in un’intervista, ha fatto riferimento al suo futuro e ha chiarito la sua ferma intenzione di non lasciare il club: “Continuerò al Barça la prossima stagione e quella che verrà, e quella che verrà, ho molti anni di contratto e spero di realizzare qui tutti i miei sogni”, ha assicurato.

Foto: Twitter Barcellona