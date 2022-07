Raphinha ringrazia Bielsa: “Gli devo tutto. Senza di lui non sarei al Barça”

Intervenuto ai microfoni del Mundo Deportivo, Raphinha ha riconosciuto l’importanza di Marcelo Bielsa, suo allenatore ai tempi del Leeds, nel percorso di crescita che lo ha portato a vestire la maglia del Barcellona e della Nazionale verdeoro: “E’ un allenatore che mi ha aiutato molto quando sono arrivato al Leeds. Pretende sempre tanto, pretende sempre il massimo delle prestazioni. Mi ha aiutato ad arrivare in Nazionale e ora al Barca. Senza i suoi insegnamenti, senza gli allenamenti individuali e collettivi, non sarei dove sono. È stata una persona importante per me e per la mia carriera, la porterò sempre con me. Simile a Xavi? Ogni tecnico ha il suo marchio, il suo stile. Sono diversi, Marcelo ha un modo di lavorare unico, è lo stile Marcelo Bielsa. Ogni tecnico è diverso nel suo lavoro”.

Foto: sito Barcellona