Raphinha reagisce alla foto della sua maglia col nome di Williams: “Una mancanza di rispetto”

Alla vigilia della sfida col Bayern, Raphinha è stato interrogato sulle voci estive di un possibile acquisto di Nico Williams da parte del Barça, che sarebbe una concorrenza diretta per il brasiliano. Voci che hanno profondamente turbato il giocatore, che ha citato un aneddoto che lo ha indirettamente coinvolto quest’estate. Su Instagram, è andata virale una foto di un tifoso blaugrana con una maglia del Barcellona di Nico Williams con il numero 11, che appartiene proprio al classe ’96.

“Le persone devono rispettare i giocatori, per me è stata una mancanza di rispetto. Era di cattivo gusto e vedere una foto come questa non mi ha fatto stare bene. Le persone però alla fine fanno quello che vogliono. Ho sempre cercato di fare del mio meglio, se prima davo il 100%, ora darò il 200%”.

Foto: X Barcellona