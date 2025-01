Raphinha-Laporta, faccia a faccia tra i due dopo le dichiarazioni del giocatore

Intervenuto in conferenza stampa questo pomeriggio, Raphinha ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno acceso il dibattito pubblico sia in Spagna che addirittura all’interno dell’ambiente blaugrana. L’esterno d’attacco ha infatti detto, di fianco al tecnico Hans Flick, che se oggi fosse un giocatore di un altro club a firmare per il Barcellona ci penserebbe due volte. Il riferimento era rispetto al grave caso della mancata registrazione in lista di Dani Olmo e Pau Victor, oggi svincolati a causa di una negativa gestione finanziaria del club. Dopo la conferenza, la squadra è scesa sul campo d’allenamento, e in un video circolato in rete e riportato da AS e Mundo Deportivo, si può notare il presidente Laporta e lo stesso Raphinha dialogare per più di un minuto a bordo campo. Laporta ha condotto la conversazione, gesticolando nervosamente, mentre il giocatore lo ha ascoltato prima di scendere poi in campo e raggiungere i compagni.

Foto: Instagram Raphinha